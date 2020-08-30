В Белоруссии на прошедших накануне акциях задержали 29 человек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании более двадцати человек в ходе акций протеста, которые в минувшую субботу прошли в стране.

"Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", - рассказали в МВД.

По его данным, протестные акции проходили на территории 24 населенных пунктов.

В Белоруссии не первую неделю продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требуют проведения повторных выборов.