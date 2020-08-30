Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

В Белоруссии на прошедших накануне акциях задержали 29 человек

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании более двадцати человек в ходе акций протеста, которые в минувшую субботу прошли в стране.

В миреМногочасовая акция оппозиции в Минске завершиласьЧитать подробнее

"Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", - рассказали в МВД.

По его данным, протестные акции проходили на территории 24 населенных пунктов.

В Белоруссии не первую неделю продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требуют проведения повторных выборов.

Акции против насилия в Минске

10
Белоруссия МВД

Новости по теме

Новости

Участники оппозиционного марша начали собираться в центре Минска

Французского офицера обвинили в передаче информации России

Очевидцы сообщили о колоннах спецтехники и автозаков в центре Минска

В Белоруссии спортсмены потребовали провести новые выборы президента

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Астероид размером с многоэтажку пролетит вблизи Земли 1 сентября

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США озабочены планами китайской Skyrizon купить украинский "Мотор Сич"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');