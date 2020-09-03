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Минский театр объявил забастовку

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Минске Современный художественный театр объявил о десятидневной забастовке в поддержку актера и телеведущего Дениса Дудинского. Об этом объявил художественный руководитель театра Владимир Ушаков.

2 сентября были задержаны актеры и телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский. В четверг им дали по по десять суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

До этого их уволили с гостелевидения за посты в соцсетях с осуждением задержаний людей из очереди к магазину сувениров с национальной символикой Symbal.by.

17 августа был уволен директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, который перед этим осудил насилие в отношении протестующих. После этого уволилась большая часть коллектива. Из-за массовых увольнений театр ушел на простой.

Акции против насилия в Минске

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Минск Павел Латушко Дмитрий Кохно Денис Дудинский

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