Минский театр объявил забастовку

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Минске Современный художественный театр объявил о десятидневной забастовке в поддержку актера и телеведущего Дениса Дудинского. Об этом объявил художественный руководитель театра Владимир Ушаков.

2 сентября были задержаны актеры и телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский. В четверг им дали по по десять суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

До этого их уволили с гостелевидения за посты в соцсетях с осуждением задержаний людей из очереди к магазину сувениров с национальной символикой Symbal.by.

17 августа был уволен директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, который перед этим осудил насилие в отношении протестующих. После этого уволилась большая часть коллектива. Из-за массовых увольнений театр ушел на простой.