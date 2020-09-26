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Что случилось этой ночью: суббота, 26 сентября

Крушение военного самолета на Украине и очередная акция в поддержку арестованного Фургала в Хабаровске

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Под Харьковом при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. 25 из 27 человек, находившихся на борту, погибли. Двое выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. На борту, помимо экипажа, были курсанты. Незадолго до крушения пилот сообщал об отказе двигателя. Для расследования катастрофы создана госкомиссия, Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство. Суббота в Харьковской области объявлена днем траура.

- Министерство информации Белоруссии подало иск о лишении tut.by статуса СМИ. Основанием для иска стали вынесенные ранее четыре предупреждения Мининформа из-за материалов о выборах, деятельности Комитета госконтроля, белорусской таможни и дела в отношении дочери одного из редакторов портала. Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде Минска.

- В Армении арестован один из лидеров оппозиции Гагик Царукян. Суд в Ереване принял решение об аресте на два месяца председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Процветающая Армения". Царукяна обвиняют в организации взяточничества в рядах партии во время парламентских выборов 2017 года.

- В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Мэрия оценивает число участников в 500 человек, сторонники Фургала сообщают минимум о 2 тыс. человек к началу шествия. Люди скандируют лозунги в поддержку Фургала, несут флаги, шары с символикой края, плакаты и транспаранты с изображением бывшего губернатора. По ходу шествия число участников растет.

- Джо Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в избирательный процесс в случае его победы на выборах. "Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наш суверенитет", - сказал кандидат в президенты США, обращаясь к российскому руководству.

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