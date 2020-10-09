В МВД сообщили о двух пострадавших при стрельбе на митинге в Бишкеке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Бишкеке во время беспорядков, случившихся на митинге, два человека получили огнестрельные ранения, сообщило городское управление МВД.

Предварительно установлено, что между сторонниками политических партий возникли разногласия, которые переросли в массовые беспорядки. "Неустановленные лица закидали камнями группу людей, находящихся на трибуне, стали применять огнестрельное оружие", - и два человека получили ранения различных частей тела и головы, говорится в пресс-релизе.

По факту стрельбы возбуждено досудебное производство по уголовной статье о массовых беспорядках.

Ранее сообщалось, что на площади Ала-Тоо, куда вместе пришли сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева и его партии и экс-премьера Омурбека Бабанова и его партии, произошла потасовка с сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова и людей на трибуне забрасывали бутылками и камнями. Атамбаев и Бабанов уехали с площади, и по машине Атамбаева стреляли.

По данным Минздрава, во время потасовки на митинге в Бишкеке пострадало пять человек, их них троим потребовалась госпитализация. Среди пострадавших телохранитель экс-премьер-министра Темира Сариева и кандидат на пост вице-премьера Тилек Токтогазиев. По данным "Акипресс", Токтогазиев получил тупую травму черепа и терял сознание, но затем пришел в себя.