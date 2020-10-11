В НКР допустили обращение к Армении с просьбой о признании независимости

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости.

"Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах (армянское название Карабаха - ИФ)", - сказал президент непризнанной НКР Араик Аруюнян на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, Степанакерт намерен обратиться также в международные организации и к различным странам с вопросом о признании Карабаха.

Как сообщалось, на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Утром воскресенье Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа, второго по численности города страны.