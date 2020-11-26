Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:37Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Во Франции и Великобритании отмечена стабилизация ситуации с COVID-19

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Европе отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом COVID-19, однако в некоторых странах продолжается рост суточных показателей заражений и смертности.

В миреВ Англии после локдауна введут трехуровневую систему ограниченийЧитать подробнее

В Великобритании наблюдается спад темпов распространения коронавируса. Согласно правительственным данным, за последнюю неделю в стране выявили 121 306 инфицированных, что на 25% ниже, чем за предыдущую неделю, когда выявили 163 061 случай коронавируса.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 17 555 случаев COVID-19, что немного меньше, чем накануне (18 213). Кроме того, за последние 24 часа скончались 498 людей с коронавирусом, что на порядок ниже зарегистрированного накануне показателя в 696 летальных исходов, который является рекордным.

На данный момент в Англии действует общенациональный локдаун, который закончится 2 декабря. Впрочем, главный санитарный врач Англии Крис Уитти усомнился в том, что страна может себе позволить ослабить этой зимой ограничительные меры по борьбе с COVID-19. Профессора поддержал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Всего в Великобритании за время пандемии диагностировали свыше 1,5 млн случаев заражения COVID-19, более 57 тыс. инфицированных скончались.

В миреМакрон представил план смягчения COVID-ограниченийЧитать подробнее

Во Франции, где идет четвертая неделя общенационального локдауна, наблюдается спад суточного прироста случаев заражения. За последние 24 часа выявлены 13 563 заражений, но накануне этот показатель был почти на 3 тыс. выше - 16 282, а неделю назад за сутки регистрировали более 21 тыс. случаев коронавируса.

Согласно данным Минздрава Франции, продолжает снижаться число госпитализированных пациентов - за сутки из больниц выписали 662 человека. Таким образом, число пациентов с COVID-19 в больницах страны составляет 29 310. Также снижается загруженность палат интенсивной терапии: за последние 24 часа 130 пациентов выписали из этих отделений, так что всего на данный момент в палатах интенсивной терапии пребывают 4 018 заболевших.

Суточный прирост смертности среди инфицированных составил 339, что немного ниже показателя накануне (381).

Всего во Франции с начала пандемии коронавируса диагностировали свыше 2,1 млн заражений, более 50,9 тыс. инфицированных скончались. Согласно данным статистического сайта Worldometer, более 158 тыс. французов выздоровели.

В Италии за сутки отмечен рост как заболеваемости, так и смертности: за 24 часа зафиксировали 29 003 случая против 25 853 в среду, а также 822 смерти против 722 накануне. Наиболее пострадавшим районом страны остается Ломбардия с 5 697 новыми случаями COVID-19.

В миреВ Италии COVID-вакцина AstraZeneca будет стоить менее 3 евроЧитать подробнее

Западные СМИ при этом отмечают, что число госпитализированных и лиц, находящихся в палатах интенсивной терапии, сокращается: в четверг госпитализированных было 34 038 - на 275 меньше, чем днем ранее. СМИ уточняют, что это может указывать на ослабление второй волны коронавируса в Италии, набравшей силы ранее в первую половину ноября.

Италия с более чем 1,5 млн случаев болезни и свыше 52,8 тыс. летальных исходов занимает восьмое место в мире по заболеваемости и шестое по количеству смертей. В Европе у Италии второе место по смертности после Великобритании.

Власти Хорватии в четверг сообщили о рекордном приросте инфицированных за сутки. В стране зарегистрировано 4 009 новых случаев коронавируса и 51 летальный исход среди заразившихся.

На фоне такой ситуации власти Хорватии приняли решение закрыть до Рождества бары и рестораны, а также запретить свадебные церемонии.

"Наша цель предусматривает решение четырех задач - реализовать меры по борьбе с коронавирусом, расширить тестирование, поддержать нашу систему здравоохранения и подготовиться к вакцинации", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Хорватии за время пандемии выявили свыше 115 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

В миреВ Греции на время закроют школы из-за роста случаев COVID-19 в странеЧитать подробнее

Власти Греции продлевают общенациональный локдаун до 7 декабря из-за роста темпов распространения коронавируса в стране, сообщил в четверг представитель правительства Стелиос Петсас.

За сутки в стране зафиксировали 2 018 случаев коронавируса, из них 562 приходится на Салоники и северную Грецию и 408 - на Афины. При этом суточный прирост в четверг ниже показателей за среду (2 151) и вторник (2 132). Всего в Греции за время пандемии выявили свыше 99 тыс. случаев коронавируса.

В палатах интенсивной терапии греческих больниц находятся 600 пациентов, что является максимальным показателем. По данным Минздрава страны, больницы Греции работают при почти полной загруженности.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 99 инфицированных COVID-19, в четверг общее число случаев смерти среди людей с коронавирусом превысило отметку в 2 тыс.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

27
Власти Индии сообщили, что уровень инфицирования COVID-19 в Нью-Дели снизился до 8,5% за последние 3 недели. На фото: молитва перед началом занятий в школе.25 ноября. Зоозащитники в Израиле вышли на акцию протеста против уничтожения популяции норок из-за коронавируса.24 ноября. Совет национальной безопасности Малайзии объявил о поэтапном закрытии 28 крупнейших фабрик перчаток после того, как среди рабочих был выявлен всплеск заболеваемости COVID-19.23 ноября. Китай предложил использовать QR-коды для создания единого международного механизма сертификатов состояния здоровья по всему миру.20 ноября. Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час в некоторых частях страны после внезапного всплеска заражения на текстильной фабрике и рыбном рынке. На фото: жители закрытых на карантин районов сдают мазки на COVID-19. 19 ноября. Художественную инсталляцию со 111 манекенами установили на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Работа призывает внимательнее относиться к опасности коронавирусной болезни.18 ноября. Пандемия коронавируса повлияла на оформление украшений к Рождеству. На фото: магазин свеч в Салониках, Греция.17 ноября. В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.16 ноября. Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работу.16 ноября. В ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-19.13 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Власти Индии сообщили, что уровень инфицирования COVID-19 в Нью-Дели снизился до 8,5% за последние 3 недели. На фото: молитва перед началом занятий в школе.
Хроника 09 января – 26 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
ЕС Европа Великобритания Франция Италия Хорватия Греция Коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Система ПВО С-500 будет создана в 2021 году

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Российский военный найден мертвым в Армении

Пандемия коронавируса

На горнолыжных курортах Франции на Рождество нельзя будет кататься

На горнолыжных курортах Франции на Рождество нельзя будет кататься

DNV GL объяснила отказ сертифицировать проект Nord Stream 2

DNV GL объяснила отказ сертифицировать проект Nord Stream 2

Во Франции четырем школьникам предъявили обвинения из-за убийства учителя

Во Франции четырем школьникам предъявили обвинения из-за убийства учителя

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Лавров отметил враждебность Запада к России и Белоруссии

Лавров отметил враждебность Запада к России и Белоруссии
Пандемия коронавируса

Меркель отказалась ослабить локдаун на Рождество и Новый год

Меркель отказалась ослабить локдаун на Рождество и Новый год

Brent подорожала до $48,89 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');