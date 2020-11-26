Во Франции и Великобритании отмечена стабилизация ситуации с COVID-19

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Европе отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом COVID-19, однако в некоторых странах продолжается рост суточных показателей заражений и смертности.

В Великобритании наблюдается спад темпов распространения коронавируса. Согласно правительственным данным, за последнюю неделю в стране выявили 121 306 инфицированных, что на 25% ниже, чем за предыдущую неделю, когда выявили 163 061 случай коронавируса.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 17 555 случаев COVID-19, что немного меньше, чем накануне (18 213). Кроме того, за последние 24 часа скончались 498 людей с коронавирусом, что на порядок ниже зарегистрированного накануне показателя в 696 летальных исходов, который является рекордным.

На данный момент в Англии действует общенациональный локдаун, который закончится 2 декабря. Впрочем, главный санитарный врач Англии Крис Уитти усомнился в том, что страна может себе позволить ослабить этой зимой ограничительные меры по борьбе с COVID-19. Профессора поддержал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Всего в Великобритании за время пандемии диагностировали свыше 1,5 млн случаев заражения COVID-19, более 57 тыс. инфицированных скончались.

Во Франции, где идет четвертая неделя общенационального локдауна, наблюдается спад суточного прироста случаев заражения. За последние 24 часа выявлены 13 563 заражений, но накануне этот показатель был почти на 3 тыс. выше - 16 282, а неделю назад за сутки регистрировали более 21 тыс. случаев коронавируса.

Согласно данным Минздрава Франции, продолжает снижаться число госпитализированных пациентов - за сутки из больниц выписали 662 человека. Таким образом, число пациентов с COVID-19 в больницах страны составляет 29 310. Также снижается загруженность палат интенсивной терапии: за последние 24 часа 130 пациентов выписали из этих отделений, так что всего на данный момент в палатах интенсивной терапии пребывают 4 018 заболевших.

Суточный прирост смертности среди инфицированных составил 339, что немного ниже показателя накануне (381).

Всего во Франции с начала пандемии коронавируса диагностировали свыше 2,1 млн заражений, более 50,9 тыс. инфицированных скончались. Согласно данным статистического сайта Worldometer, более 158 тыс. французов выздоровели.

В Италии за сутки отмечен рост как заболеваемости, так и смертности: за 24 часа зафиксировали 29 003 случая против 25 853 в среду, а также 822 смерти против 722 накануне. Наиболее пострадавшим районом страны остается Ломбардия с 5 697 новыми случаями COVID-19.

Западные СМИ при этом отмечают, что число госпитализированных и лиц, находящихся в палатах интенсивной терапии, сокращается: в четверг госпитализированных было 34 038 - на 275 меньше, чем днем ранее. СМИ уточняют, что это может указывать на ослабление второй волны коронавируса в Италии, набравшей силы ранее в первую половину ноября.

Италия с более чем 1,5 млн случаев болезни и свыше 52,8 тыс. летальных исходов занимает восьмое место в мире по заболеваемости и шестое по количеству смертей. В Европе у Италии второе место по смертности после Великобритании.

Власти Хорватии в четверг сообщили о рекордном приросте инфицированных за сутки. В стране зарегистрировано 4 009 новых случаев коронавируса и 51 летальный исход среди заразившихся.

На фоне такой ситуации власти Хорватии приняли решение закрыть до Рождества бары и рестораны, а также запретить свадебные церемонии.

"Наша цель предусматривает решение четырех задач - реализовать меры по борьбе с коронавирусом, расширить тестирование, поддержать нашу систему здравоохранения и подготовиться к вакцинации", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Хорватии за время пандемии выявили свыше 115 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Власти Греции продлевают общенациональный локдаун до 7 декабря из-за роста темпов распространения коронавируса в стране, сообщил в четверг представитель правительства Стелиос Петсас.

За сутки в стране зафиксировали 2 018 случаев коронавируса, из них 562 приходится на Салоники и северную Грецию и 408 - на Афины. При этом суточный прирост в четверг ниже показателей за среду (2 151) и вторник (2 132). Всего в Греции за время пандемии выявили свыше 99 тыс. случаев коронавируса.

В палатах интенсивной терапии греческих больниц находятся 600 пациентов, что является максимальным показателем. По данным Минздрава страны, больницы Греции работают при почти полной загруженности.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 99 инфицированных COVID-19, в четверг общее число случаев смерти среди людей с коронавирусом превысило отметку в 2 тыс.