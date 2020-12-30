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РФ выделила Армении 10 млн евро на помощь переселенцам из Карабаха

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россия предоставила Армении финансовую помощь в размере 10 миллионов евро на содействие реализации программы по оказанию помощи переселенцам из Нагорного Карабаха.

"Министерства финансов Армении и России 28 декабря подписали соглашение о предоставлении Армении безвозмездной финансовой помощи в размере 10 млн евро с целью софинансирования реализуемых правительством Армении мероприятий по оказанию содействия находящемуся в Армении вынужденно переселенному из Нагорного Карабаха населению", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент.

Ранее сообщалось, что количество беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах, превысило 45 тысяч человек. Миротворцы из России следят за безопасностью возвращения жителей Нагорного Карабаха домой. Они оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты инфраструктуры, и контролируют режим прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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РФ Армения Нагорный Карабах

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