Представитель Белого дома сообщила о работе по передаче власти Байдену

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что администрация США работает над передачей власти избранному президенту Джо Байдену.

"Те, кто работает в этом здании, работают над тем, чтобы обеспечить упорядоченный переход власти", - заявила Макинани в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские СМИ.

Она добавила, что американская администрация осуждает беспорядки в Капитолии и требует наказать виновных по всей строгости закона.

"Мы осуждаем это самым решительным образом. Это недопустимо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона", - сказала пресс-секретарь.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков четыре человека погибли. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям.