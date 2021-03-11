Байден пообещал поделиться COVID-вакцинами, если в США будет избыток

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Если в США в ходе кампании иммунизации населения от коронавируса образуется избыток вакцин, страна готова поделиться ими с другими государствами, заявил американский президент Джо Байден.

"Если у нас будет излишек, мы поделимся с остальным миром", - сказал Байден в Белом доме на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck.

Он констатировал, что США не будут в полной безопасности, пока в безопасности не окажется весь мир.

"Поэтому мы начнем с того, что сначала позаботимся об американцах, а затем попытаемся помочь остальному миру".

Президент пообещал к концу мая иметь достаточное количество вакцин для всех 260 млн взрослых американцев. Правительство уже обеспечило поставку 300 млн доз вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer к концу июля. Эти препараты требуют введения двух доз.

Байден также сообщил, что поручил министерству здравоохранения приобрести 100 млн доз вакцины компании Johnson & Johnson. Он пояснил, что в ситуации с коронавирусом "многое может измениться", и США должны запасаться вакциной и готовиться к возможным изменениям.

Как сообщал телеканал NBC, Johnson & Johnson ранее заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн доз их однодозовой вакцины к концу июня. Федеральное правительство распределило около 3,9 млн доз вакцины на прошлой неделе и заявило, что планирует распространить еще 16 млн доз к концу этого месяца.