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Власти Канады разрешили возобновить использование вакцины AstraZeneca

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Канады в четверг присоединилось к своим европейским коллегам, разрешившим возобновить использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщил канадский медицинский регулятор.

"Health Canada подтверждает, что преимущества вакцины AstraZeneca COVID-19 в защите канадцев от коронавируса продолжают перевешивать риски", - говорится в заявлении регулятора.

В нем отмечается, что на сегодняшний день в Канаде есть одно сообщение об инсульте, который произошел у человека после вакцинации, но "этот случай был оценен министерством здравоохранения Канады и определен как не связанный с вакциной".

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Страна использует препарат AstraZeneca, изготовленный в Институте сыворотки крови Индии. Страна уже получила 500 тыс. доз вакцины, еще 1,5 млн доз ожидается к маю.

Ранее экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата. "Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

К настоящему времени разрешено использование AstraZeneca во Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Португалии и ряде других европейских стран, которые приостанавливали ее применение, опасаясь побочных эффектов.

Канада коронавирус AstraZeneca

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