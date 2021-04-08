Посол Мьянмы в Великобритании заявил, что его не пускают в посольство

Ранее он высказывался против военного переворота в Мьянме и был отозван со своего поста

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин заявил, что его не пускают на территорию посольства страны в Лондоне.

Как рассказал Чжо Зо Мин телеканалу CNN, в среду в течение нескольких часов он пытался получить доступ в посольство, но не смог войти. Телефонные звонки в посольство остались без ответа, а электронные письма вернулись, сообщил он.

"Они отказываются впустить меня внутрь. Они сказали, что получили инструкции из столицы, поэтому не собираются меня впускать. (...) Это переворот. Это Великобритания, мы не в Мьянме, не в Бирме", - заявил посол газете Telegraph.

В прошлом месяце посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин выступил с заявлением, в котором призвал освободить арестованных президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи.

В ответ на это заявление военные Мьянмы отозвали его с поста.

Около 50 человек собрались у здания посольства в Мейфэре, чтобы поддержать посла.

На место также прибыли полицейские, которые призывали людей разойтись и не нарушать ограничения, связанные с COVID-19.

"Нам известно о протесте у посольства Мьянмы в Мейфэре, Лондон. На месте работают сотрудники охраны общественного порядка. Арестов не было", - сообщили в лондонской полиции CNN.

В свою очередь, в МИД Великобритании заявили, что внешнеполитическое ведомство "ищет дополнительную информацию после инцидента в посольстве Мьянмы в Лондоне."

Военный переворот в Мьянме

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.