Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:28Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Посол Мьянмы в Великобритании заявил, что его не пускают в посольство

Ранее он высказывался против военного переворота в Мьянме и был отозван со своего поста

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин заявил, что его не пускают на территорию посольства страны в Лондоне.

Как рассказал Чжо Зо Мин телеканалу CNN, в среду в течение нескольких часов он пытался получить доступ в посольство, но не смог войти. Телефонные звонки в посольство остались без ответа, а электронные письма вернулись, сообщил он.

"Они отказываются впустить меня внутрь. Они сказали, что получили инструкции из столицы, поэтому не собираются меня впускать. (...) Это переворот. Это Великобритания, мы не в Мьянме, не в Бирме", - заявил посол газете Telegraph.

В прошлом месяце посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин выступил с заявлением, в котором призвал освободить арестованных президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи.

В ответ на это заявление военные Мьянмы отозвали его с поста.

Около 50 человек собрались у здания посольства в Мейфэре, чтобы поддержать посла.

На место также прибыли полицейские, которые призывали людей разойтись и не нарушать ограничения, связанные с COVID-19.

"Нам известно о протесте у посольства Мьянмы в Мейфэре, Лондон. На месте работают сотрудники охраны общественного порядка. Арестов не было", - сообщили в лондонской полиции CNN.

В свою очередь, в МИД Великобритании заявили, что внешнеполитическое ведомство "ищет дополнительную информацию после инцидента в посольстве Мьянмы в Лондоне."

Военный переворот в Мьянме

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.

Мьянма Великобритания Лондон Чжо Зо Мин

Новости по теме

Новости

США собрали данные о предполагаемых враждебных действиях России

СМИ узнали об одобрении Минюстом США новых санкций против Nord Stream 2

США пожелали стабильности в отношениях с РФ, несмотря на разногласия

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

Politico узнало о планах США назначить спецпосланника по "Северному потоку-2"

В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

Источник назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу

МИД РФ заявил о наращивании активности НАТО на Украине и в Черном море

МИД РФ заявил о наращивании активности НАТО на Украине и в Черном море
Пандемия коронавируса

EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких "побочек" вакцины AstraZeneca

EMA рекомендовало включить тромбоз в число редких "побочек" вакцины AstraZeneca

Недавно назначенный глава Минздрава Чехии отправлен в отставку

Пандемия коронавируса

Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине

Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');