Пентагон не спешит с оценкой заявления РФ об отводе войск от границ с Украиной

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских сил от границы с Украиной, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"В пятницу днем еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого", - сказал он на брифинге.

Кирби отметил, что США осведомлены о недавних заявлениях РФ по поводу маневров и продолжают наблюдать за ситуацией в регионе. Также он повторил призывы Вашингтона в адрес России прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины, способствовать стабильности вдоль российско-украинской границы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о завершении проверки в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, и поставил задачу командующим войсками приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск к границам с Украиной.

МИД РФ призывал не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, заверяя, что они никому не угрожают.