Что случилось этой ночью: понедельник, 26 апреля

Старт ракеты "Союз-2.1б" c 36 спутниками компании OneWeb, рекордный прирост заразившихся COVID-19 в Индии, вручение премии "Оскар"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома "Восточный" в 01:14 по московскому времени. Этот пуск ракеты с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стал вторым на космодроме "Восточный" в нынешнем году. Предыдущий запуск прошел 25 марта.

- Венгрия признала "Спутник V" самой безопасной вакциной. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте вакцины. Согласно опубликованным данным, российский препарат показал лучшие результаты как по эффективности, так и по безопасности.

- Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоен главных наград "Ники" за 2020 год. Церемония вручения национальной кинопремии "Ника" прошла вечером 25 апреля. Организаторы объявили лауреатов за 2019 и 2020 годы, так как из-за пандемии вручение премии переносилось два раза. Лучшим игровым фильмом 2019 года стала картина "Француз" режиссера Андрея Смирнова, 2020 года - картина "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского. Актеры Юлия Высоцкая, Чулпан Хаматова, Виктория Мирошниченко и Леонид Ярмольник получили кинопремию как лучшие артисты. Дмитрий Глуховский и Михаил Сегал стали обладателями "Ники" за лучшие сценарии.

- В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд четвертый день подряд, сообщает агентство Associated Press. За последние сутки в стране выявили 349,6 тысячи заболевших. Общее число заразившихся в Индии превысило 16,9 миллиона. США и Пакистан уже предложили свою помощь в борьбе со вспышкой COVID-19.

- Вручение премии "Оскар-2021". В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония награждения лауреатов премии американской киноакадемии "Оскар". Лучшим режиссером признана Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников". Эмиральд Феннел получила кинопремию за лучший оригинальный сценарий к фильму "Девушка, подающая надежды". Френсис МакДорман и Энтони Хопкинс стали обладателями "Оскара" как лучшие актёры.