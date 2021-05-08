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Что случилось этой ночью: суббота, 8 мая

Смерть бывшего члена политбюро Лигачева, столкновения в восточном Иерусалиме, гибель пяти человек на пожаре в Мытищах

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев умер в возрасте 100 лет в пятницу вечером. Лигачев запомнился как автор крылатой фразы "Борис, ты не прав", адресованной Борису Ельцину.

- В восточном Иерусалиме произошли столкновения палестинцев с израильскими силовиками. Пострадали более 200 человек, в том числе полицейские. Лидер Палестины Махмуд Аббас призвал Совет безопасности ООН провести экстренное заседание.

- В Мытищах пять человек погибли в результате пожара в сварочном цехе автосервиса. Еще один человек госпитализирован. Пожар начался из-за разгерметизации газового баллона и распространился на 225 кв. м. Около двух часов ночи пожарные потушили огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- США не хотят вводить новые санкции против России. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон оставляет за собой такое право, если посчитает меры оправданными, но стремится к "стабильным и предсказуемым отношениям" с Москвой.

- Европейские союзники США попросили Вашингтон не спешить с выводом войск из Афганистана. По данным WSJ, США допускают завершение операции к 4 июля, но союзники просят об отсрочке, поскольку не успевают в этот срок вывести из Афганистана свои войска.

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