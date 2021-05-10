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Боррель заявил о подготовке ЕС нового пакета санкций по Белоруссии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в Совете ЕС идет работа над очередным пакетом санкций в отношении Белоруссии.

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"Мы обдумываем будущий пакет санкций, который, надеюсь, будет утвержден в ближайшие недели. Это будет новый пакет санкций, который учтет всё, что произошло в стране, включая то, как режим атакует польское сообщество", - сказал он в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, в Белоруссии правящий режим продолжает "подавлять и запугивать своих граждан, сегодня польское сообщество стало мишенью этих действий".

В минувшую пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил новые санкции в отношении Запада на случай продолжения его санкционной политики. Он пообещал, что эти меры будут адекватными складывающейся ситуации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству представить ему информацию о крупных европейских компаниях, которые работают в стране, и пригрозил этим компаниям ответными мерами, если ЕС введет против республики санкции.

ЕС Жозеп Боррель Белоруссия

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