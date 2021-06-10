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Боррель осудил включение немецких НКО в список "нежелательных организаций" в РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил включение немецких неправительственных организаций в список "нежелательных организаций" в России.

"Список "нежелательных организаций" в России растет, включая европейские НКО. Это оставляет российских активистов гражданского общества, знающих и заинтересованных экспертов и партнеров в еще большей изоляции", - подчеркнул он в четверг в заявлении, которое от его имени зачитала в Европарламенте комиссар ЕС по вопросам равноправия Хелена Далли.

"Европейский союз имеет давнюю и четкую позицию в отношении российского закона об "иностранных агентах", - напоминает Боррель. - Это законодательство противоречит правам человека и обязательствам, взятым на себя Россией в соответствии с европейским и международным правом, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод".

Принятое 26 мая Генеральным прокурором России решение о включении трех немецких НКО в список "нежелательных организаций" названо в заявлении "очередным примером пренебрежительного отношения российских властей к жизнеспособному гражданскому обществу".

ЕС осуждает задержание бывшего исполнительного директора "Открытой России" (признана нежелательной организацией - ИФ) Андрея Пивоварова, которого 31 мая сняли с самолета в Санкт-Петербурге. 2 июня Пивоварова арестовали до 31 июля. Его обвиняют в размещении материалов в интернете в августе 2020 года в поддержку организации, признанной в России нежелательной. 27 мая "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.

"Мы будем продолжать следить за развитием событий в России, требуя от ее властей отчета, когда они не соблюдают основные права, закрепленные в ее конституции и международных конвенциях", - отмечается в заявлении Борреля.

Жозеп Боррель ЕС РФ

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