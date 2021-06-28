Что случилось этой ночью: понедельник, 28 июня

Лавров об итогах саммита США-РФ, американский удар по проиранским силам, провал партий Ле Пен и Макрона на региональных выборах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Лавров в своей статье прокомментировал итоги встречи президентов РФ и США и саммита ЕС. По его мнению, отказ ряда стран от саммита ЕС-РФ свидетельствует о том, что политику Евросоюза в отношении России "все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство". Говоря об итогах встречи президентов РФ и США, Лавров заявил о готовности Москвы дальше работать с Вашингтоном, но обратил внимание на "заскорузлость" позиции США.

- ВС США нанесли удар по объектам проиранских группировок на границе Ирака и Сирии. По заявлению Пентагона, целью "оборонительных высокоточных авиаударов" стали объекты боевиков, атакующих с помощью беспилотников персонал и объекты США в Ираке. Сирийские СМИ заявили, что в результате, предположительно, американских авиаударов погиб один ребенок, еще трое взрослых пострадали.

- Партии Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона потерпели неудачу на региональных выборах во Франции. У "Национального объединения" Ле Пен во втором туре оставался шанс на победу лишь в одном из 13 регионов, но ультраправые его упустили, в "Вперед, Республика!" Макрона лишилась шансов еще в первом туре. Причиной неудачного выступления наблюдатели считают крайне низкую явку. Успеха добились "традиционные" партии левого и правого толка.

- Ангела Меркель выступает за запрет на въезд в ЕС британцам из-за COVID-19, узнала The Times. Канцлер ФРГ намерена объявить Великобританию "страной, вызывающей озабоченность", из-за распространенного там штамма коронавируса "дельта", и попытаться убедить в этом высокопоставленных европейских должностных лиц.

- В северной и западной части Москвы в воскресенье за час выпало до 40% июньской нормы осадков. В понедельник в столице также ожидаются дождь с грозой, градом и порывами ветра до 17-22 м/с.