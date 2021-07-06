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Что случилось этой ночью: вторник, 6 июля

Стабилизация ситуации с непогодой в Сочи, гибель латвийского хоккеиста Матисса Кивлениекса, рекордно высокие температуры в Скандинавии и Финляндии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с непогодой в Сочи. Отмечается, что для ликвидации последствий погодных явлений на территории Сочи задействовали 329 единиц техники. Ранее сообщалось, что в воскресенье в Сочи прошел ураган, который снес более 30 деревьев, обесточил семь поселков, подтопил территории пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах.

- Лавров заявил, что РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы. В интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека" глава МИД РФ сообщил, что Россия будет давать "жесткий и решительный" ответ на возможные новые недружественные действия со стороны США.

- Рекордно высокие температуры зафиксировали в Скандинавии и Финляндии. В финском заповеднике Кево в Лапландии в минувшие выходные столбики термометров показывали 33,5 градуса, это самая высокая температура с 1914 года. Метеорологический институт в Норвегии сообщил о 34 градусах в коммуне Салтдал неподалеку от Полярного круга (на 1,6 градуса ниже, чем максимум, который когда-либо фиксировали в стране). В Швеции июнь 2021 года стал третьим в числе самых жарких за все время метеонаблюдений.

- Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане. Агентство Associated Press сообщило, что США покинули афганскую авиабазу Баграм ночью, не уведомив нового афганского командира.

- Латвийский хоккеист погиб во время празднования Дня независимости США. По неофициальной информации портала Delfi, вратарь Матисс Кивлениекс умер от травмы, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой на праздновании Дня независимости в США. Осколок петарды попал игроку в сердце, он погиб на месте.

- Полиция задержала директора научно-образовательного центра РАНХиГС Сергея Семенова, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью в результате нападения с ножом на мужчину из-за конфликта. Суд отказал в его аресте, сочтя доводы следствия неубедительными. В отношении Семенова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, с использованием предмета в качестве оружия). Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

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