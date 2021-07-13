Что случилось этой ночью: вторник, 13 июля

Крупный пожар в иракской больнице, драка с участием мигрантов в Москве, пропуски в общественные места во Франции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 50 человек погибли при пожаре в госпитале на юге Ирака, десятки пострадали. Загорелось отделение, где лечили больных COVID-19. Среди версий происшествия - взрыв кислородного баллона и короткое замыкание.

- На юго-востоке Москвы произошла драка с участием мигрантов из Центральной Азии. Около 20 человек задержаны. Есть пострадавшие, троих участников драки доставили в больницу. Предположительно, драку устроили "трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии на почве личной неприязни", сообщил источник "Интерфакса".

- Россия рассчитывает провести в ближайшие недели установочную встречу с США под руководством заместителей глав дипведомств, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он предлагает начать стратегический диалог с обзора озабоченностей обеих сторон, а целью такого диалога "должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учетом всех значимых факторов".

- Во Франции ввели обязательную вакцинацию медработников и пропуски в общественные места. С августа без пропуска запретят вход в места досуга и культуры, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. При дальнейшем ухудшении ситуации с COVID-19 президент Эммануэль Макрон допустил введение обязательной вакцинации всех жителей Франции.

- "Оранжевый" уровень погодной опасности продлен в Москве седьмой день подряд. Днем ожидается до 34 градусов. Температура в столице превышает норму на семь градусов. В метеобюро Москвы ожидают, что 13 июля будет побит температурный рекорд 1936 года.