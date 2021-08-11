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Что случилось этой ночью: среда, 11 августа

Домашний арест депутата Игоря Редькина, выход на орбиту космического корабля Cygnus, поражение "Спартака" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Создатель оксфордской вакцины назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19, так как коронавирус продолжает заражать уже привившихся людей. Уже используемые вакцины, по словам профессора Эндрю Полларда, эффективны в защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения.

- Суд отправил камчатского депутата Редькина под домашний арест. Пресс-служба следственного управления СКР края сообщила во вторник о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ по факту убийства 30-летнего жителя поселка Озерновский. По версии следствия, 2 августа 2021 года в вечернее время на местной свалке он получил огнестрельное ранение и скончался в больнице. Депутат Законодательного собрания Игорь Редькин обратился в следственные органы и признал вину в гибели человека из-за неосторожного обращения с оружием. Кроме того, он написал заявление о приостановлении членства в партии "Единая Россия ". Президиум регионального политического совета партии принял решение о его исключении.

- Шойгу сообщил, что талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном. Однако Талибан (запрещенная в РФ террористическая организация) обещает не предпринимать атак на соседние государства. Минобороны России планирует продолжить проводить учения с союзниками у афганской границы.

- Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли. Cygnus отделился от второй ступени ракеты и вышел на стабильную орбиту в 01:10 (мск) на высоте 179 км над поверхностью Земли. Запуск ракеты-носителя состоялся в 00:56 по московскому времени c космодрома NASA Уоллопс в штате Вирджиния. Ожидается, что Cygnus, снабжённый продовольствием и оборудованием, совершит стыковку с МКС 12 августа и пробудет на ней три месяца.

- Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан в Афганистане. По словам пресс-секретарь движения Забихулла Муджахида, талибы накануне ночью также взяли под свой контроль город Пули-Хумри, центр провинции Баглан. Это девятый провинциальный центр из 34 в стране, перешедший под контроль радикалов за последние три дня, говорится в сообщении.

- "Спартак" вновь проиграл "Бенфике" и выбыл из Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, в групповой стадии Лиги чемпионов РФ будет представлять только петербургский "Зенит".

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