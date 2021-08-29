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Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 августа

Призыв посольства США покинуть район аэропорта Кабула, победа россиянина Гнездилова на Паралимпиаде, подготовка Луизианы к удару урагана "Ида"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия. Организатор фестиваля "МакЛарин за Родину" Максим Ларин сообщил о закрытии концертной площадки на территории завода "Афанасий", где должно было состояться выступление солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Репетиция группы не состоялась. Ларин сообщил, что на соседней территории будут размещены шатры и пройдут выступления тверских музыкантов.

- Япония отказала в статусе беженца приплывшему на Хоккайдо россиянину. По сведениям издания Hokkaido, ожидается, что на следующей неделе мужчину передадут генеральному консульству России в Саппоро (Япония).

- Посольство США в Афганистане призвало сограждан срочно покинуть район аэропорта Кабула. Накануне президент США Джо Байден предупредил о возможных новых терактах ИГИЛ (запрещено в РФ) в ближайшие 24-36 часов, добавив, что он поручил принять все возможные меры для защиты военнослужащих, которые осуществляют охрану аэропорта и помогают доставлять туда эвакуируемых американцев.

- Защитники Панджшера опровергли утверждения талибов об их входе в долину. Источник, близкий к антиталибским силам, заявил сегодня "Интерфаксу", что ни один из боевиков в долину не входил. В субботу афганские СМИ со ссылкой на талибов заявили, что боевики радикального движения вошли в Панджшер с нескольких направлений.

- Франция и Великобритания представят ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон газете Le Journal du Dimanche. Создание такой зоны станет попыткой защиты людей, пытающихся покинуть Афганистан.

- Штат Луизиана готовится к удару урагана "Ида". В воскресенье стихия обрушится на берег Луизианы около 08:00 утра по местному времени (13:00 Мск). Национальный ураганный центр предупредил, что разрушительная сила "Иды" увеличится до урагана 4-й категории. На прибрежных шоссе в субботу образовались пробки из желающих покинуть Новый Орлеан. Губернатор штата Джон Бел Эдвардс предположил, что "Ида" может стать одним из самых сильных за последние 150 лет ураганов.

- Россиянин Гнездилов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра с рекордом мира. Его результат - 11,16 м, что является новым мировым рекордом.

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