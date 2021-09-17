Что случилось этой ночью: пятница, 17 сентября

Старт голосования на выборах в Госдуму, расширение производства обогащенного урана в КНДР и иск Армении к Азербайджану в суде ООН

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Первые участки еще в 23:00 по московскому времени открылись на Камчатке и Чукотке. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "активнейшая агитационная кампания партий" перед выборами прошла без серьезных нарушений.

- Глава ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в сентябре "в районе 7%". Эльвира Набиуллина не стала "гадать", преодолеет ли инфляция отметку в 7%, и выразила надежду, что "это действительно пиковые значения" и в четвертом квартале показатель снизится.

- Журналисты CNN заметили на снимках со спутника расширение производства оружейного урана в КНДР. Судя по снимкам, на заводе по обогащению урана в Йонбене ведется строительство на 1 тыс. кв. метров, что позволит разместить еще 1 тыс. центрифуг и увеличить мощность завода по производству высокообогащенного урана на 25%.

- Власти Италии сделали COVID-паспорт обязательным для всех работников с 15 октября. Получить его можно тремя способами: сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов. Работников без COVID-паспорта будут отстранять без сохранения зарплаты.

- Армения подала в Международный суд ООН на Азербайджан. Ереван обвиняет Баку в многолетней расовой дискриминации армян и требует привлечь Азербайджан к ответственности.

- Создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер умер в возрасте 81 года. По словам его дочери, Синклер скончался дома в Лондоне в четверг утром после продолжительной болезни.