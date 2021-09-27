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Blue Origin анонсировала второй суборбитальный полет с космическими туристами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin анонсировала новый пилотируемый суборбитальный полет четырех туристов на ракете New Shepard, он планируется на 12 октября. Об этом сообщается на сайте компании в понедельник.

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"Сегодня Blue Origin анонсировала 18-ю миссию корабля New Shepard. Она состоится во вторник, 12 октября. На корабле полетят четыре астронавта, в их числе Крис Бошуайзен – бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs, а также Глен де Ври – заместитель председателя департамента здравоохранения в компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata. Имена двух других астронавтов будут объявлены позже", - говорится в сообщении.

Предыдущий пилотируемый полет ракеты состоялся 20 июля, в нем участвовал владелец компании – Джефф Безос.

Тогда компанию американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку для космического полета еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен, отправившийся вместо таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.

Blue Origin New Shepard

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