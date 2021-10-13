Что случилось этой ночью: среда, 13 октября

Повышение потолка госдолга США, отказ Верховного суда рассматривать кассацию историка Дмитриева и поиски источника COVID-19 в Ухане

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей Конгресса США одобрила повышение потолка госдолга до 3 декабря, чтобы избежать дефолта. Теперь законопроект должен будет подписать президент США Джо Байден.

- Дипломаты США и России договорились провести еще один раунд переговоров по проблеме посольств. После переговоров в Москве с участием замглавы Госдепа Виктории Нуланд Вашингтон заявил, что рассчитывает добиться в этом вопросе от РФ "паритета по числу персонала, взаимности в вопросе выдачи виз". Белый дом положительно оценил встречу Нуланд с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

- Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу по делу историка Юрия Дмитриева. Соответствующее решение по делу главы карельского "Мемориала" (признан в РФ иноагентом), приговоренного к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насилии над приемной дочерью, суд вынес во вторник после изучения материалов.

- Китай в поисках источника коронавируса изучит десятки тысяч образцов крови, взятых в Ухане осенью 2019 года. Ученые будут искать в образцах антитела к COVID-19, чтобы выяснить, когда коронавирус начал распространяться среди людей.

- Против Светланы Тихановской возбудили уголовное дело о присвоении звания или власти должностного лица. Вторым фигурантом дела стал Павел Латушко. В СК Белоруссии пояснили, что лидеры белорусской оппозиции создали за рубежом "псевдоорганы государственной власти" и, "продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств". Санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

- Apple в 2021 году из-за дефицита чипов произведет меньше iPhone 13, чем планировала. По данным источников Bloomberg, дефицит чипов вынудил Apple уменьшить цели по производству новых iPhone 13 в текущем году сразу на 10 миллионов устройств.