Президент Чехии из больницы поручил Петру Фиале сформировать правительство

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан поручил сформировать правительство кандидату в премьер-министры от правительственной коалиции, лидеру гражданской демократической партии Петру Фиале, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу президента.

Земан находится в больнице. Сообщается, что он поручил Фиале начать с парламентскими партиями переговоры о кандидатах на посты в правительстве и сообщить ему о результатах этих консультаций. АР напоминает, что в Чехии президент обычно поручает победителю парламентских выборов сформировать правительство и в случае успеха назначает его премьер-министром.

8 ноября два парламентских блока достигли соглашения о создании правительственной коалиции. С одной стороны его подписали представители гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза, ТОП 09, сформировавшие блок "Вместе" и набравшие 27,8% на выборах, с другой - представители Пиратской партии и группы мэров и независимых кандидатов СТАН.

У представителей коалиции 108 мест в парламенте из 200. Бывший премьер-евроскептик Андрей Бабиш перешел в оппозицию.

В новом правительстве должно быть 18 министров, включая премьера.

Фиале 57 лет, он заседает в парламенте с 2013 год. Прежде он был министром образования.

Земан с 10 октября находится в центральном военном госпитале в Праге. 6 ноября врачи сказали, что у него цирроз печени.