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Земан назначил Петра Фиалу новым премьером Чехии

Земан назначил Петра Фиалу новым премьером Чехии
Президент Чехии Милош Земан (справа) назначает Петра Фиалу премьером страны в замке Ланы, недалеко от Праги
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан в воскресенье назначил Петра Фиалу новым премьер-министром страны, сообщает чешское радио.

Церемония прошла в президентском замке Ланы при соблюдении строгих мер безопасности, поскольку у Земана на этой неделе выявили коронавирус COVID-19, пространство в зале было разделено стеклом.

Когда именно будет назначен весь кабинет министров, пока неясно, отмечает радио. Фиала уже представил ему его предполагаемый состав.

Фиала заявил, что его кабинет министров готов взять на себя ответственность и начать бороться с проблемами Чехии: энергетическим кризисом, с инфляцией и с распространением COVID-19.

Земана на этой неделе выписали из больницы после длительной госпитализации, однако вскоре вновь направили в клинику в связи с положительным тестом на коронавирус.

В минувший четверг правительство Чехии объявило на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в связи с новой вспышкой заражений COVID-19.

Петр Фиала является лидером Гражданской демократической партии. Ему 57 лет, ранее Фиала занимал должность министра образования, молодежи и физической культуры, с 2013 года он является депутатом парламента.

Чехия Милош Земан Петр Фиала

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