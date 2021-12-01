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Вирусолог Центра Гамалеи заявил, что пока нет данных о повышенной опасности "омикрона"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В настоящее время нет оснований полагать, что новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает тяжелые заболевания и опасен с точки зрения летального эффекта, заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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"Вирус этот найден недавно, всего три недели прошло, как его обнаружили, и, конечно, у нас нет каких-то данных о том, что этот вирус вызывает тяжелые заболевания. Все люди, у которых выделили этот вирус, - они перенесли эту коронавирусную инфекцию очень легко. Так что у нас пока нет оснований думать, что это очень опасный вирус с точки зрения его летального эффекта", - сказал Альтштейн в программе "Док Ток" на Первом канале во вторник.

При этом он допустил, что наиболее уязвимая группа - пожилые люди - пока еще не контактировали с этим штаммом, и ученым просто неизвестно о его опасности.

"Понадобится какое-то время, чтобы за ним пронаблюдать, он будет распространяться", - отметил вирусолог.

Альтштейн выразил мнение, что "истерика, которая возникла по поводу того, что у него ("омикрона" - ИФ) очень много мутаций (...) - это неоправданная вещь". Он заявил, что мутации не усиливают вирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм "омикрон" вызывает серьезные опасения, так как его мутации повышают заразность.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а затем и в ряде стран Европы. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Анатолий Альтштейн

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