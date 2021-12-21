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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: вторник, 21 декабря

Включение вакцинации от COVID в календарь прививок, Расследование NASA инцидента с двигателями модуля "Наука", ДТП с участием автомобиля главы Кузбасса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минздрав включил COVID-вакцинацию подростков 12-17 лет в календарь прививок. Данная возрастная группа подлежит вакцинации по эпидемическим показаниям исключительно добровольно "при наличии письменного заявления одного из родителей" или иного законного представителя.

- Глава ВОЗ подтвердил, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты", а также представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.

- NASA завершило собственное расследование инцидента с двигателями модуля "Наука". Американское ведомство и "Роскосмос" сравнят выводы собственных расследований инцидента с нештатным включением двигателей модуля "Наука", чтобы извлечь из этого уроки для будущих программ.

- Госдеп США рекомендовал согражданам не ездить на Украину из-за пандемии COVID-19 и "возросших угроз со стороны России".

- В Москве во вторник будет 18 градусов мороза. В столице будет идти небольшой снег, возможна гололедица. Порывы северного ветра могут достигать 11 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 22-24 градусов мороза.

- Автомобиль главы Кузбасса Цивилева попал в аварию. В пресс-службе администрации правительства региона заявили, что жертв нет, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава региона не пострадал.

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