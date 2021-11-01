Турция запланировала до конца года начать производство своей вакцины от COVID

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Турции до конца года стартует производство местной вакцины против коронавируса COVID-19 под названием Turkovac. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган добавил, что Турция готова "делиться вакциной со всем миром".

За время пандемии в стране выявили свыше 8 млн случаев заражения коронавирусом, около 70,6 тыс скончалось.

Турция одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в апреле 2021 года. В середине июня в страну была доставлена первая партия российской вакцины.