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Дипломаты США пока не покинули Алма-Ату

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сотрудники генконсульства США в Алма-Ате пока не покидают город, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии в субботу.

"У нас пока нет информации, что кто-то уехал", - сказал сотрудник дипмиссии.

По ее данным, посольство США в Нур-Султане работает в обычном режиме.

"Наш персонал в Алматы укрывается на месте в связи с продолжающимся насилием на улицах. Мы рассматриваем все варианты для обеспечения безопасности нашего персонала в Алматы. Согласно стандартной практике повышенной осторожности, Госдепартамент США одобрил добровольный отъезд сотрудников генконсульства США в Алматы, чья работа не требуется во время чрезвычайного положения, а также членов семей дипломатов, если они этого хотят. Отъезд не обязателен", - отметили в дипмиссии.

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Статус так называемого "санкционированного отъезда" для генконсульства Алма-Аты будет пересмотрен не позднее чем через 30 дней.

"Мы ценим наши взаимоотношения с Казахстаном и следим за ситуацией с большой озабоченностью, - отметили в генконсульстве. - Мы призываем власти и народ Казахстана найти мирное и конструктивное решение сложившейся ситуации".

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 08 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан США

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