Что случилось этой ночью: среда, 19 января

Заявления США о якобы планируемой атаке РФ на Украину, глобальный рост заболеваемости COVID-19, доклад ИКАО о посадке рейса Ryanair в Минске

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти США сделали ряд заявлений о якобы планируемом Россией вторжении на Украину. В Белом доме заявили о способности РФ в любой момент атаковать Украину, представитель Пентагона сказал, что американские военные пока не видят признаков деэскалации на российско-украинской границе, а Госдеп не исключил нападения России на Украину с территории Белоруссии. Посольство РФ в Вашингтоне отвергло все эти заявления и призвало США не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать "горячие головы" в Киеве к провокациям и не поставлять оружие ВСУ.

- США готовят финансовые санкции против четырех "пророссийских сепаратистов" на Украине, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. О санкциях могут объявить уже в четверг.

- ВОЗ сообщила о глобальном росте заболеваемости COVID-19 на 20% за неделю (10-16 января). По ее данным, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано 18 миллионов новых случаев COVID-19 и 45 тысяч смертей среди инфицированных коронавирусом.

- США считают, что изменение конституции Белоруссии позволит России разместить там ядерные силы, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента. По ее словам, "такой шаг стал бы вызовом европейской безопасности, требующим ответа".

- Сообщение о бомбе в самолете Ryanair, вынудившее экипаж сесть в Минске в мае 2021 года, было ложным, следует из доклада ИКАО по результатам расследования инцидента. При этом организация не смогла обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".

- На ирако-турецком нефтепроводе Киркук-Джейхан произошел взрыв. Перекачка нефти по трубопроводу приостановлена. Турецкая компания-оператор трубопровода Botas объявила, что взрыв произошел в районе провинции Кахраманмараш на востоке Турции.