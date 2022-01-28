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Что случилось этой ночью: пятница, 28 января

Заявление Нуланд об остановке СП-2 в случае нападения РФ на Украину, прекращение огня на киргизо-таджикской границе, разговор Байдена и Зеленского

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нуланд заявила, что США добьются остановки СП-2 в случае нападения РФ на Украину. Отвечая на вопрос о том, почему США столь уверены в этом, Нуланд сообщила, что основывается на консультациях Вашингтона с Берлином. Также она добавила, что Соединенные Штаты готовы к дальнейшим переговорам с Россией по безопасности в тот момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.

- Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы. Стороны договорились об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана (Киргизия) и о совместном патрулировании приграничных районов. Ранее в четверг обстановка обострилась на киргизско-таджикской границе из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана участок дороги был открыт, но затем началась перестрелка между подразделениями пограничных войск.

- Байден заверил Зеленского в готовности к мерам реагирования в случае нападения РФ во время телефонного разговора. Он добавил, что Вашингтон изучает возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России.

- Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2, если Москва вторгнется в Украину. Она напомнила в интервью CNN, что ЕК "отвечает за разработку и формирование санкций", указав на то, что "Россия зависит от торговли с Европейским союзом, а ЕС обладает значительным экономическим рычагом", так как между РФ и ЕС осуществляется около 40% торговли.

- В Средиземноморье вошла еще одна группа больших десантных кораблей ВМФ России. По имеющимся данным, в Средиземное море вошли БДК Северного флота "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов".

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