Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

Начало российско-белорусских учений "Союзная решимость" и готовность соцсети Трампа TRUTH Social к запуску в марте

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость-2022". В Минобороны РФ заявили, что учения проводятся "с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

- Джо Байден созвонился с Эммануэлем Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев. В Белом доме уточнили, что лидеры США и Франции "обсудили недавние переговоры президента Макрона в России и на Украине".

- Группа сенаторов США попросила Байдена "поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени". По мнению сенаторов, Россия является агрессором, и поэтому США и "должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны".

- Стрельба произошла в школе в американском городе Баффало. Неизвестный после занятий произвел несколько выстрелов, которыми ранил охранника и ученика. Школьнику потребовалась срочная операция. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет. Стрелявший остается на свободе.

- Соцсеть экс-президента США Трампа TRUTH Social будет готова к запуску в конце марта, сообщил Fox Business. По данным источника телеканала, на данный момент продолжается тестирование TRUTH Social. При этом соцсеть уже доступна для предварительного заказа в App Store.