Китай остановил импорт говядины, молочных продуктов и пива из Литвы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР официально информировало Литву об остановке импорта говядины, молочных продуктов и пива. Об этом сообщили BNS в Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы.

"Вчера вечером (9 февраля - ИФ) мы получили ноту об остановке экспорта говядины, молочных продуктов и пива из Литвы в Китай", - сказал BNS пресс-атташе ведомства Росвалдас Горбачевас.

Глава службы Мантас Сташкявичюс отметил, что такую ноту ведомство получило впервые. По его словам, китайское ведомство указало, что причина остановки импорта из Литвы – недостаток документов.

"Очень странно, потому что мы предоставляем и предоставляли всю запрашиваемую ими информацию, как мы и работаем со странами, не входящими в Евросоюз. До этой поры мы никогда не получали никакой ноты из этого государства по поводу нехватки каких-то документов или информации", - сказал BNS Сташкявичюс.

"Представители компетентного ведомства Китая в 2020 году провели удаленный аудит и по говядине, и по рыбным продуктам. Мы получили довольно хорошую оценку, вся информация была предоставлена", - добавил он.

По данным Еврокомиссии, объемы литовского экспорта в Китай в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года упали на 91%.

Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, однако импорт из Литвы минимален. По данным китайской таможни, страна в прошлом году импортировала в общей сложности 2,36 млн тонн говядины, в том числе из Литвы - 775 тонн.

В начале декабря 2021 года стало известно, что Литва исключена из электронной системы таможенного декларирования Китая, это сделало невозможным литовский экспорт в эту страну. Позднее Литва снова "появилась" в таможенной системе, однако проблемы с декларированием грузов сохранились. Официально Китай проблемы в торговле с Литвой не комментировал.

Вильнюс пожаловался на действия Пекина в Евросоюз. Брюссель поддержал Литву. В январе 2022 года Евросоюз начал процедуру разбирательства во Всемирной торговой организации в отношении КНР "в связи с ее дискриминационной торговой практикой в отношении Литвы".

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс в конце декабря отмечал, что на тот момент из-за предпринятых Китаем мер проблемы были приблизительно у 60 литовских предприятий. В частности, до Литвы "не доехали" около 1,2 тыс. контейнеров, чья приблизительная стоимость около 240 млн евро. По оценкам Янулявичюса, в 2022 году предприятия Литвы по пессимистичному сценарию могут понести ущерб на сумму около 300 млн евро из-за действий Китая. Китайское издание Global Times заявило, что в Пекине обсуждается возможность введения санкций против Литвы.

Работающие в Литве инвесторы обеспокоены действиями КНР в отношении Литвы, заявила недавно литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. По информации главы агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje Элиюса Чивилиса, 40% опрошенных предприятий Литвы испытывают затруднения в связи с санкциями Китая. Он признал, что зарубежные инвесторы предпочитают стабильные страны, поэтому Литва будет в чем-то уступать сопредельным государствам.

Литва и Китай переживают кризис в дипломатических отношениях в связи со сближением Вильнюса с Тайванем. Возмущение Китая, по мнению экспертов, вызвало то, что Литва разрешила Тайваню использовать название острова в названии представительства. Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство. В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы острова – Тайбэя, следуя международной договоренности в отношении того, что такое название не противоречит политике "единого Китая".