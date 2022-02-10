Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Китай остановил импорт говядины, молочных продуктов и пива из Литвы

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР официально информировало Литву об остановке импорта говядины, молочных продуктов и пива. Об этом сообщили BNS в Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы.

"Вчера вечером (9 февраля - ИФ) мы получили ноту об остановке экспорта говядины, молочных продуктов и пива из Литвы в Китай", - сказал BNS пресс-атташе ведомства Росвалдас Горбачевас.

Глава службы Мантас Сташкявичюс отметил, что такую ноту ведомство получило впервые. По его словам, китайское ведомство указало, что причина остановки импорта из Литвы – недостаток документов.

"Очень странно, потому что мы предоставляем и предоставляли всю запрашиваемую ими информацию, как мы и работаем со странами, не входящими в Евросоюз. До этой поры мы никогда не получали никакой ноты из этого государства по поводу нехватки каких-то документов или информации", - сказал BNS Сташкявичюс.

"Представители компетентного ведомства Китая в 2020 году провели удаленный аудит и по говядине, и по рыбным продуктам. Мы получили довольно хорошую оценку, вся информация была предоставлена", - добавил он.

В миреГоссекретарь США подтвердил поддержку Литвы по Китаю и БелоруссииЧитать подробнее

По данным Еврокомиссии, объемы литовского экспорта в Китай в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года упали на 91%.

Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, однако импорт из Литвы минимален. По данным китайской таможни, страна в прошлом году импортировала в общей сложности 2,36 млн тонн говядины, в том числе из Литвы - 775 тонн.

В начале декабря 2021 года стало известно, что Литва исключена из электронной системы таможенного декларирования Китая, это сделало невозможным литовский экспорт в эту страну. Позднее Литва снова "появилась" в таможенной системе, однако проблемы с декларированием грузов сохранились. Официально Китай проблемы в торговле с Литвой не комментировал.

Вильнюс пожаловался на действия Пекина в Евросоюз. Брюссель поддержал Литву. В январе 2022 года Евросоюз начал процедуру разбирательства во Всемирной торговой организации в отношении КНР "в связи с ее дискриминационной торговой практикой в отношении Литвы".

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс в конце декабря отмечал, что на тот момент из-за предпринятых Китаем мер проблемы были приблизительно у 60 литовских предприятий. В частности, до Литвы "не доехали" около 1,2 тыс. контейнеров, чья приблизительная стоимость около 240 млн евро. По оценкам Янулявичюса, в 2022 году предприятия Литвы по пессимистичному сценарию могут понести ущерб на сумму около 300 млн евро из-за действий Китая. Китайское издание Global Times заявило, что в Пекине обсуждается возможность введения санкций против Литвы.

Работающие в Литве инвесторы обеспокоены действиями КНР в отношении Литвы, заявила недавно литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. По информации главы агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje Элиюса Чивилиса, 40% опрошенных предприятий Литвы испытывают затруднения в связи с санкциями Китая. Он признал, что зарубежные инвесторы предпочитают стабильные страны, поэтому Литва будет в чем-то уступать сопредельным государствам.

Литва и Китай переживают кризис в дипломатических отношениях в связи со сближением Вильнюса с Тайванем. Возмущение Китая, по мнению экспертов, вызвало то, что Литва разрешила Тайваню использовать название острова в названии представительства. Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство. В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы острова – Тайбэя, следуя международной договоренности в отношении того, что такое название не противоречит политике "единого Китая".

Китай Литва Тайвань

Новости по теме

Новости

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

США примут саммит АТЭС в 2023 году

Издание TJ сообщило о блокировке в Белоруссии

Лавров счел опасной игрой заявления НАТО о своей ответственности за ИТР

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

В Сенате США не исключили санкций против РФ за предполагаемые кибератаки на Украину

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });