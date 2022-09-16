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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана расследует двусторонняя комиссия

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан создали комиссию для расследования произошедшего на границе вооруженного конфликта, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

По его словам, в комиссию вошли глава Баткенской области Киргизии и руководители силовых ведомств, она уже начала работу в местности Кызыл-Бель.

Ташиев также сообщил, что провел переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым. Он подтвердил, что они договорились о прекращении огня на границе, и выразил надежду, что через два часа стрельба полностью остановится.

14 сентября перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии. Затем стороны обвинили друг друга в обстрелах утром 16 сентября. Минздрав Киргизии сообщил, что в больницу доставлены 42 раненых.

По последним данным, в Баткенскую областную объединенную больницу поступили 42 пострадавших.

В связи со случившимся МИД Киргизии выразил ноту протеста Таджикистану.

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили происходящее на полях саммита ШОС в Самарканд.

Киргизия Таджикистан Баткенская область ГКНБ
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