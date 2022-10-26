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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Токаев модернизирует армию ради обеспечения целостности Казахстана

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Казахстана, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев пообещал провести в ближайшие годы всестороннюю модернизацию армии и силового блока. Он заявил об этом, представляя предвыборную программу.

"В условиях беспрецедентных внешних вызовов нам нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны. Это наш долг и священная обязанность перед прошлыми и будущими поколениями. Для этого мы уделим особое внимание всесторонней модернизации армии и всего силового блока", - сказал он.

Он заверил, что "военные будут обеспечены современным вооружением и техникой".

"Повысим престиж воинской службы и статус военнослужащих, укрепим имидж нашей армии. Военнослужащие станут символом казахстанского патриотизма. Будут приняты меры по развитию оборонно-промышленного комплекса, укреплению территориальной обороны, улучшению качества военного образования и слаженности войск", - сказал Токаев.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

Днем ранее президент США Джо Байден в поздравительной телеграмме Токаеву ко Дню Республики отметил лидерство Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий.

22 октября Токаев заявил, что "в условиях беспрецедентной геополитической напряженности" Казахстан будет твердо придерживаться "фундаментальных принципов миролюбивого и конструктивного внешнеполитического курса". В начале октября он говорил, что внешняя политика Казахстана должна быть сбалансированной и нацеленной на обеспечение региональной и глобальной безопасности.

В конце сентября Токаев отметил, что Казахстан придерживается нейтральной позиции во внешней политике, чтобы сохранить мир с соседними государствами и внутри страны. В этот же день он заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблемой.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев США
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