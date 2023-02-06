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Что случилось этой ночью: понедельник, 6 февраля

Мощное землетрясение в Турции, электронные талоны на выезд автотранспорта из РФ и церемония вручения премии "Грэмми"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 31 человек погиб в результате землетрясения в Турции. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в ночь на понедельник в юго-восточной части Турции недалеко от границы с Сирией. Подземные толчки ощутили жители десяти турецких провинций, а также в Ливане и Сирии. Сирийские СМИ сообщают о разрушениях в городах Алеппо и Хама.

- Депутаты доработали законопроект об электронных талонах на выезд автотранспорта из РФ. С 1 сентября 2023 года правительство сможет устанавливать перечень автомобильных пунктов пропуска, проезд через которые будет возможен только после резервирования даты и времени, а также перечень автодорог, примыкающих к таким пунктам, проезд по которым на грузовом транспорте будет возможен после резервирования даты и времени.

- Польша начнет строительство электронного барьера на границе с РФ в марте. Электронная система на участке границы Польши с Калининградской областью РФ будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.

- Работа Керченской паромной переправы временно остановлена из-за непогоды. В районе переправы наблюдается сильный ветер.

- Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа "Грэмми" в истории. Она получила 32 премии "Грэмми", опередив по этому показателю ныне покойного дирижера сэра Георга Шолти, получившего 31 награду Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

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