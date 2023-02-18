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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Что случилось этой ночью: суббота, 18 февраля

Пополнение Минюстом реестра иноагентов, отстыковка поврежденного "Прогресса МС-21" от МКС, стрельба с шестью погибшими в США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст РФ признал иноагентами историка Андрея Зубова и журналиста Андрея Лошака. Также реестр иностранных агентов пополнила одна организация - школа свободной общественной мысли "Возрождение".

- Поврежденный грузовик "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС. Через несколько часов несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана. Время включения двигателей для сведения с орбиты - 07:03 по московскому времени.

- Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс. Кроме того, по последним данным, разрушено более 84 тыс. зданий.

- Владимир Путин разрешил "Газпром нефти" приобрести долю Shell в проектах "Салым Петролеум" и "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз". Соответствующее распоряжение президента РФ было опубликовано в пятницу поздно вечером.

- В США шесть человек погибли в результате стрельбы. Еще один был ранен. Инцидент произошел в пятницу в округе Тейт, штат Миссисипи. Мотив стрелка пока не установлен, но известно, что одной из жертв была его бывшая жена.

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В США шесть человек погибли в результате стрельбы

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