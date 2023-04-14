Протестовавшие в Астане нефтяники продолжат пикеты в Жанаозене

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане уволенные из нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" рабочие, которые ранее пикетировали здание Минэнерго в Астане, вернулись в родной Жаназозен и решили пикетировать офис АО "Озенмунайгаз" до принятия решения по их требованиям.

"Мы вернулись домой из Астаны. Никакого конкретного решения принято не было. Пока не вернутся оставшиеся ребята и не выйдет решение, мы будем оставаться у здания Озенмунайгаза", - говорится в видеообращении группы рабочих, распространенном в соцсетях.

10 апреля около 150-ти уволенных рабочих "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" (КМГ) - компанию "Озенмунайгаз". Они объяснили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер "Озенмунайгазу". Ночь они провели на улице, а во 11 апреля вечером полиция задержала более 120 пикетчиков. После предупреждения их отпустили, они уехали в Жанаозен. В Астане осталась группа из пяти человек для продолжения переговоров.

В КМГ заверили, что переговоры продолжаются и прошли уже три заседания рабочей комиссии.

"Главным требованием экс-сотрудников БерАли является трудоустройство в штат АО "Озенмунайгаз". До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - отмечается в сообщении.

По информации КМГ, по отдельным позициям требования бывших работников БерАли изменились: в частности, был озвучен вариант с передачей дополнительных объемов подземных ремонтных работ в частные компании "Бургылау" и "Мунайфилдсервис" с последующим трудоустройством в них экс-сотрудников БерАли. "Однако после проведенных предварительных переговоров руководством данных компаний было высказано отсутствие заинтересованности в расширении данного вида деятельности в виду неполной загрузки собственных бригад", - пояснили в КМГ.

По созданию независимой комиссии по вопросам условий охраны и организации труда, применения единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) и тендерных процедур представителями государственных органов была выражена готовность рассмотреть данный вопрос и предоставить ответ после согласования с заинтересованными органами повестки и состава комиссии.

Кроме этого, представители КМГ подтвердили готовность взять на работу всех уволенных с сохранением заработной платы и социального пакета в компанию, которая определена победителем в результате конкурса.

В начале 2022 года с протестов в Жанаозене начались масштабные беспорядки, которые охватили крупные города Казахстана.