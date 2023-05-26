Германия заказала 18 танков Leopard взамен отправленных на Украину

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Германия заказала у компании Kraus-Maffei Wegmann 18 новых танков "Леопард" взамен отправленных ранее на Украину, сообщает АР со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о модели боевого танка Leopard 2A8. Начало поставок запланировано на 2025 год. Также компания произведет 12 новых самоходных гаубиц для Вооруженных сил Германии.

Финансовые детали соглашения Kraus-Maffei Wegmann не приводит. Однако AP сообщает, что ранее на этой неделе парламентский комитет по бюджету ФРГ утвердил финансирование на эти цели в размере 525 млн евро.

В конце января Берлин заявил о готовности направить Украине 14 танков, затем их число было увеличено до 18 единиц. Также предоставить свои устаревшие модели танков Leopard Украине пообещали Дания и Нидерланды.

В мае правительство Швейцарии одобрило предложение продать обратно ФРГ 25 танков немецкого производства Leopard 2 в обмен на обещание Берлина не передавать затем эти боевые машины Киеву.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера; состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц.