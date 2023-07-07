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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Представители ООН готовы провести переговоры по зерновой сделке в Москве и Стамбуле

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Представители ООН могут провести переговоры по черноморской продовольственной инициативе в Москве и Стамбуле на следующей неделе, заявил на пресс-конференции заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.

"Мы все продолжаем усердно работать. И я также знаю, что Ребекка Гринспан (генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию - ИФ) очень заинтересована в том, чтобы сесть за стол переговоров в Москве до истечения срока действия соглашения", - сказал он.

"И я также заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров в Стамбуле со сторонами черноморской инициативы, если это будет возможным, на следующей неделе. Обсуждения на этот счет ведутся, так что мы пытаемся добиться результата", - добавил Гриффитс.

Он также подчеркнул, что эти соглашения имеют чрезвычайное значение для продовольственной безопасности в мире.

Ранее в этот день генсек ООН Антониу Гутерриш призвал продлить черноморскую зерновую инициативу, действие которой, по его словам, помогает снижать рост цен на продовольствие в мире.

Антониу Гутерриш Мартин Гриффитс ООН Стамбул Ребекка Гринспан Турция Украина
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