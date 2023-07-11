Британский и турецкий лидеры обсудили вопрос о продлении зерновой сделки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двусторонние отношения и темы, связанные с Украиной, в частности, продление зерновой сделки, сообщили на Даунинг-стрит.

"Президент Эрдоган проинформировал премьер-министра о недавнем визите президента Зеленского в Турцию, и лидеры согласились, что важно добиться продления черноморской зерновой сделки", - говорится в пресс-релизе.

Сунак приветствовал решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО.

Лидеры подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами и укреплению сотрудничества в оборонной сфере и сфере безопасности.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля). В Москве говорят, что часть сделки о поставках российских товаров не исполняется и что оснований продлевать сделку нет.