Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Британский и турецкий лидеры обсудили вопрос о продлении зерновой сделки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двусторонние отношения и темы, связанные с Украиной, в частности, продление зерновой сделки, сообщили на Даунинг-стрит.

"Президент Эрдоган проинформировал премьер-министра о недавнем визите президента Зеленского в Турцию, и лидеры согласились, что важно добиться продления черноморской зерновой сделки", - говорится в пресс-релизе.

Сунак приветствовал решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО.

Лидеры подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами и укреплению сотрудничества в оборонной сфере и сфере безопасности.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля). В Москве говорят, что часть сделки о поставках российских товаров не исполняется и что оснований продлевать сделку нет.

Реджеп Тайип Эрдоган Риши Сунак НАТО Украина Турция Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переизбранный Мирзиеев уволил 20 руководителей администраций, компаний и ведомств Узбекистана

У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

У берегов Литвы разместились три боевых корабля НАТО

Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО

В 40 км от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль

В 40 км от Рейкьявика начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль

В Израиле противники юридической реформы блокировали подъезды к крупным городам

В НАТО пообещали "мощное и позитивное" послание Киеву о перспективах вступления в альянс

В НАТО пообещали "мощное и позитивное" послание Киеву о перспективах вступления в альянс

В Литве собрались закупить танки для создания дивизии

Brent подорожала до $78,1 за баррель

Brent подорожала до $78,1 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 11 июля

Фондовые индексы США завершили понедельник ростом

Фондовые индексы США завершили понедельник ростом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });