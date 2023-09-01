Южная Корея учредила объединенное командование по операциям с беспилотниками

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Объединенное командование Южной Кореи по операциям с беспилотниками начало функционировать с пятницы, сообщает "Рёнхап".

Штаб-квартира командования располагается в городе Пхочхон на границе с КНДР. Агентство уточняет, что это первое подобное командование у Южной Кореи, объединяющее средства всех видов ее вооруженных сил.

Согласно планам, командование до конца года получит необходимые БПЛА, приобретать их будут по ускоренной процедуре.

В задачи командования будут входить наступательные и оборонительные операции, сдерживание таких угроз, как применение беспилотников, ядерного и другого оружия массового поражения против Южной Кореи. Также командование будет заниматься разведкой и патрулированием, радиоэлектронной борьбой, психологической войной.

"Рёнхап" напоминает, что Сеул наращивает средства борьбы с БПЛА после инцидента с беспилотниками КНДР в прошлом году. Так, в декабре 2022 года Северная Корея отправила пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию и пролетели над южнокорейской территорией. Одному из них удалось достичь северных районов Сеула, войти в беспилотную зону вблизи президентского комплекса.

В июне сообщалось, что южнокорейские военные планировали приобрести 100 небольших беспилотных летательных аппаратов.