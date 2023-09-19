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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Что произошло за день: вторник, 19 сентября

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе, рост COVID-заболеваемости, экстремистское "Новое величие"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нагорный Карабах подвергся массированному обстрелу со стороны Азербайджана. В Баку заявили о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера". В НКР сообщили, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения. В Степанакерте сообщают о гибели 25 человек в результате обстрелов. Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры. Азербайджан намерен продолжать операцию в НКР до роспуска ее властей. Премьер Армении Пашинян обвинил Баку в намерении вовлечь Армению в военные действия, Ереван настаивает, что армянских военных в Карабахе нет. В Баку заявили, что сообщают миротворцам РФ о ходе операции, в МИД РФ констатировали, что соответствующая информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий. В Госдуме напомнили, что миротворцы не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих.

- Митинг за отставку Пашиняна собрался у здания правительства Армении. Протестующие пытаются прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства - полиция применила светошумовые гранаты. Сам Никол Пашинян заявил, что в Армении звучат призывы к государственному перевороту.

- Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 48%. Роспотребнадзор заверяет, что в стране в настоящий момент не планируется вводить ограничительные меры.

- Мосгорсуд признал экстремистским движение "Новое величие". Движение получило известность в 2018 году после задержания ряда его участников. По версии следствия, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство.

- Минцифры считает возможным полный запуск единого реестра воинского учета не ранее 2025 г. Ведомство планирует до конца текущего года запустить его в пилотном режиме в одном-двух регионах.

- Посла РФ вызвали в МИД Южной Кореи из-за переговоров Путина и Ким Чен Ына. Российскому послу выразили недовольство контактами Москвы и Пхеньяна по вопросам, связанным с военным сотрудничеством и призвали "незамедлительно" прекратить развивать военные связи с КНДР.

- Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян, которым грозит предписание уехать из-за несданного теста на знание латышского. В Эстонии настаивают, "если это российский гражданин, то Россия должна его принять".

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