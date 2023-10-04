Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Что случилось этой ночью: среда, 4 октября

Отставка спикера палаты представителей США, ЕС анонсировал переговоры о вступлении Украины, 20 человек погибли в ДТП в Венеции

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США проголосовала за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Временным главой нижней палаты американского Конгресса назначен республиканец Патрик Макгенри. Белый дом выразил надежду, что члены палаты представителей от Республиканской партии, у которых большинство, быстро изберут нового спикера.

- Евросоюз планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины. В ноябре Еврокомиссия должна представить доклад о соответствии Украины требованиям, предъявляемым при вхождении в ЕС.

- Минобороны РФ заявило о перехвате 31 украинского дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстрелах со стороны Украины кассетными боеприпасами.

- У Пентагона пока достаточно средств для помощи Украине. При этом представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что, если Конгресс в ближайшее время не договорится о выделении дополнительных средств на поддержку Киева, "эта помощь может резко прекратиться".

- Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета.

- В Венеции автобус рухнул с 30-метровой эстакады, более 20 человек погибли. По данным итальянских властей, он перевозил граждан Украины.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent торгуется у $90,88 за баррель

Белый дом надеется, что палата представителей быстро изберет нового спикера

Белый дом надеется, что палата представителей быстро изберет нового спикера

Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

Палата представителей США проголосовала за отставку Маккарти с поста спикера

В Венеции 21 человек погиб в результате падения автобуса с эстакады

Евросоюз планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины

Евросоюз планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины

В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно

В Белом доме заявили, что пока средств для помощи Украине у Пентагона достаточно

Что произошло за день: вторник, 3 октября

СМИ Азербайджана сообщили о задержании политических деятелей непризнанной НКР

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

G7 не будет заставлять индийских огранщиков отказываться от алмазов из РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ

Власти Армении заявили о проблемах с поставками грузов в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });