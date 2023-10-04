Что случилось этой ночью: среда, 4 октября

Отставка спикера палаты представителей США, ЕС анонсировал переговоры о вступлении Украины, 20 человек погибли в ДТП в Венеции

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США проголосовала за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Временным главой нижней палаты американского Конгресса назначен республиканец Патрик Макгенри. Белый дом выразил надежду, что члены палаты представителей от Республиканской партии, у которых большинство, быстро изберут нового спикера.

- Евросоюз планирует до конца года начать переговоры о вступлении Украины. В ноябре Еврокомиссия должна представить доклад о соответствии Украины требованиям, предъявляемым при вхождении в ЕС.

- Минобороны РФ заявило о перехвате 31 украинского дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстрелах со стороны Украины кассетными боеприпасами.

- У Пентагона пока достаточно средств для помощи Украине. При этом представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что, если Конгресс в ближайшее время не договорится о выделении дополнительных средств на поддержку Киева, "эта помощь может резко прекратиться".

- Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета.

- В Венеции автобус рухнул с 30-метровой эстакады, более 20 человек погибли. По данным итальянских властей, он перевозил граждан Украины.