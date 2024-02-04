Порядка 15 тыс. кв. м кровли зданий ТЭЦ Бишкека повреждено из-за аварии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В результате аварии на ТЭЦ Бишкека повреждено около 15 тыс. кв. м кровли, сообщил в воскресенье глава Госстроя Киргизии Нурдан Орунтаев на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий нештатной ситуации на теплоцентрали.

"По предварительной информации, повреждены около 15 тыс. квадратных метров кровли, при этом к настоящему времени более 4,3 тыс. квадратных метров восстановлены", - сказал он.

Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров поручил провести капитальный ремонт поврежденных зданий, отметив, что "полумеры не годятся". Кроме того, он поручил ускорить работу по разработке плана мероприятий, направленных на модернизацию столичной ТЭЦ.

2 февраля на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв. Причины аварии выясняет специально созданная комиссия, в которую также вошли специалисты из России.

По информации Минздрава, в результате ЧП пострадали пять человек. Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту аварии на теплоцентрали.

Накануне зампредседателя кабинета министров Киргизии Бакыт Торобаев сообщил журналистам, что ни один котел и турбогенератор на ТЭЦ Бишкека при аварии не пострадали.