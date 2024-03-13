Что произошло за день: среда, 13 марта

Атаки дронов в ряде регионов, с экс-главы "Яндекса" сняли санкции, законотворцы США против TikTok

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Двадцатый за среду украинский дрон сбит над Белгородской областью. В частности в селе Новая Таволжанка атаке БПЛА подвергся инфраструктурный объект связи. Как сообщало Минобороны, беспилотники также были сбиты над Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Рязанской областями. Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области.

- Евросоюз исключил из санкционного списка экс-главу "Яндекса" Аркадия Воложа. Из списка также исключили бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца, бизнесмена из Словакии и главу европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Хамбалека. Причины этого решения в документе не уточняются.

- Суд запретил Uniper продолжать тяжбу с "Газпром экспортом" в международном арбитраже. Дочерняя компания "Газпрома" также требовала взыскания денежных средств в случае неисполнения судебного акта. В аналогичных процессах сумма санкции обычно соответствует размеру претензий в международных судах.

- Финляндия с 16 марта начнет задерживать машины с номерами РФ. Водителям рекомендовано иметь при себе документы, чтобы доказать право на использование автомобиля с российскими номерными знаками.

- Госдума приняла закон о защите прав соседей при сдаче жилья в аренду. Также должны будут соблюдаться правила содержания общедомового имущества и в обязательном порядке использоваться приборы учета.

- Бывшие топ-менеджеры банка "Легион" приговорены к 8,5 и 9 годам колонии. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев осуждены по статье УК "Присвоение".

- Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok. Документ, который теперь будет рассмотрен Сенатом, предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться.

- Вице-президент "ЛУКОЙЛа" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни.