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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Что случилось этой ночью: четверг, 25 апреля

Тимура Иванова поместили в СИЗО "Лефортово", РФ ветировала резолюцию СБ ООН о ядерном оружии в космосе, "Металлург" выиграл Кубок Гагарина

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Замглавы Минобороны Тимур Иванов помещен в СИЗО "Лефортово", жалоб у него нет, сообщил "Интерфаксу" первый зампредседателя московской ОНК Николай Зуев.

- Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. Постпред РФ при Организации Василий Небензя заявил о необходимости запрета любого оружия в космосе.

- США тайно выделили Киеву ракеты ATACMS. Они прибыли на Украину в апреле в рамках пакета помощи на $300 млн, о котором было объявлено 12 марта, пишет The Hill со ссылкой на источник в Пентагоне.

- Американские военные отразили атаку йеменских хуситов на суда в Аденском заливе. Ракета, вероятно, была нацелена на контейнеровоз Yorktown под американским флагом, на борту которого находятся 18 граждан США и четыре гражданина Греции.

- МИД КНДР заявил, что американские санкции вынуждают Пхеньян наращивать ядерную мощь. Заявление приурочено к истечению 30 апреля срока действия мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи.

- Магнитогорский "Металлург" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ.

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