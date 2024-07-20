Кандидат в вице-президенты от республиканцев посоветовал Байдену уйти в отставку

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президенту США Джо Байдену следует уйти в отставку, заявил в субботу кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс.

"Все, кто призывает Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, но при этом не требует его отставки с поста президента, невероятные циники. Ведь если ты не способен вести предвыборную кампанию, значит, не способен и руководить страной", - написал он в соцсетях.

"Ему следует немедленно уйти в отставку", - добавил Вэнс.

Десятки конгрессменов-демократов призывают Байдена выйти из предвыборной гонки, мотивируя это тем, что президент из-за слабого здоровья не может эффективно противостоять кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу.

Сам Байден пока заявляет, что не собирается выходить из борьбы.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.