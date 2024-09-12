Санчес встретился с находящимся в Испании экс-кандидатом в президенты Венесуэлы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Испанский премьер-министр Педро Санчес сообщил, что провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который запросил убежище в Испании.

"Я тепло встретил в нашей стране Эдмундо Гонсалеса", - написал Санчес в соцсети Х и опубликовал видеозапись, на которой он общается с венесуэльским оппозиционером и его дочерью. Втроем они прогуливаются по саду дворца Монклоа в Мадриде.

Накануне нижняя палата испанского парламента одобрила инициативу по признанию Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы.

В конце прошлой недели оппозиционер прибыл в Испанию и запросил политическое убежище.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал действующий президент Николас Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты.

США признали Гонсалеса победителем президентских выборов.

Ранее американские и европейские законодатели выступили с совместным заявлением, в котором пообещали привлечь Мадуро к ответственности, если он откажется сложить власть.